Акимы и руководители госорганов стали исполняющими обязанности

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Касым-Жомарт Токаев подписал указы "О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК" и "Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей". Тексты опубликованы на официальном сайте Акорды.

В тексте указа "О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК" говорится:

"В соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона РК «О Президенте Республики Казахстан» в связи с прекращением полномочий руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей.

2. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания".

Во втором указе "Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей" отмечается:

"В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Республики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - гласит текст документа.

Напомним, сегодня, 26 ноября, в Астане прошла церемония инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Интересуетесь футболом? Читайте новости о Чемпионате Мира в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999063-akimy-i-rukovoditeli-gosorganov-stali-ispolnyayuschimi-obyazannosti/