В Минэнерго высказались об аварии на ТЭЦ в Экибастузе

Здание ТЭЦ. Фото: Министерство энергетики РК

Повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ, сообщается на официальном сайте Минэнерго Казахстана. В ведомстве отметили, что низкий тариф на тепловую энергию является одной из проблем, влияющих на ремонт теплосети.

Минувшей ночью из-за повреждений на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего остановлены водогрейные котлы №11, 13, 14, 15, также вручную остановлен энергетический котел №8, сообщили в министерстве.

"В настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находятся 4 котла, теплосеть циркулирует. В устранении повреждений на тепловых сетях задействованы оперативные бригады, выявлено 5 дефектов на квартальных сетях, поиск других повреждений продолжается", - говорится в сообщении ведомство.

В Минэнерго отметили, что ранее по жалобам жителей города о ходе проводимых ремонтных работ на Экибастузской ТЭЦ Министерством энергетики РК была создана специальная комиссия, которая в августе текущего года проинспектировала ремонтные работы основного оборудования и готовность несения нагрузки в период низких отрицательных температур.

По результатам проверки руководству ТЭЦ было поручено ускорить ремонтные работы, напомнили в министерстве.

"Комиссия особо отмечала высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Существующий износ самих тепловых труб является основной причиной ежегодной высокой аварийности в тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов. Одним из основных системных проблем, влияющих на проведение необходимых и достаточных объемов ремонтных работ на трубах тепловых сетей, является существующий низкий тариф на тепловую энергию", - говорится в сообщении.

Специалисты подсчитали, что при общей протяженности тепловых труб в 342 км., ежегодно производится замена порядка только 3-4 км. тепловых сетей.

Напомним, сегодня из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла.

Позже аким Павлодарской области прокомментировал аварию на ТЭЦ в Экибастузе. Абылкаир Скаков записал видеообращение к горожанам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999108-v-minenergo-vyskazalis-ob-avarii-na-tets-v-ekibastuze/