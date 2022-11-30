Больницу и роддом осмотрели министры, прибывшие в Экибастуз после аварии на ТЭЦ (фото)

Серик Жумангарин в больнице Экибастуза. Фото: t.me/KZgovernment

Сегодня утром в Экибастузе состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.

На заседании было обсуждено текущее состояние на теплосетях города и принимаемые меры по восстановлению температурного режима.

"Сегодня планируется устранение двух главных свищей на тепломагистрали и параллельно – подключать к системам отопления оставшиеся 17 жилых многоквартирных домов на улице Машхура Жусупа", — сообщили в правительстве.

Отмечается, что с 09:00 прибывшие накануне в Экибастуз министр по ЧС Юрий Ильин и глава Минторговли Серик Жумангарин начали объезд социальных объектов города.

Члены правительства и участники оперативного штаба осмотрели Экибастузскую городскую больницу, отделения приемного покоя, родильный дом. Температура в медицинских учреждениях составляет 24°C, заключили в правительстве.

Позже в пресс-службе кабмина добавили, что министры вместе с членами оперштаба осмотрели жилые дома, расположенные на улицах Маметова и Шешембекова, а также дом культуры "Өнер".

Отмечается также, что число ремонтных бригад увеличили с 34 до 42 - к работе приступили бригады, прибывшие из других регионов, в частности из Астаны, Павлодара, Караганды и Босшаколя.

Напомним, в воскресенье, 27 ноября, на ТЭЦ Экибастуза произошло аварийное отключение сразу четырех котлов. Горожане остались без отопления. В городе объявили режим ЧС.

На ситуацию отреагировал президент Касым-Жомарт Токаев. Он поручил правительству и акимату установить виновных в произошедшем.

Накануне в СМИ появились кадры из замерзающего без отопления Экибастуза.

Вчера же по поручению премьер-министра в Экибастуз прибыли министр по ЧС Юрий Ильин и министр торговли, вице-премьер Серик Жумангарин. Перед членами правительства была поставлена задача выяснить причины аварии и решить первоочередные проблемы пострадавших жителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999523-bolnitsu-i-roddom-osmotreli-ministry-pribyvshie-v-ekibastuz-posle-avarii-na-tets-foto/