О ситуации на казахстанско-российской границе рассказали в КНБ

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Информацию о закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе прокомментировали в Комитете нацбезопасности РК. Заявление ведомства появилось на официальном сайте КНБ РК.

"Все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами.

Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее из-за фейковых и провокационных высказываний в соцсетях с обращением к казахстанцам выступил заместитель генпрокурора страны.

Напомним, 21 сентября в России объявили о частичной мобилизации. После этого в Сети появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе.

Ситуацию уже комментировали в Погранслужбе КНБ, МИДе Казахстана и миграционной службе МВД.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что происходит в Костанайской области, которая граничит с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989680-o-situatsii-na-kazahstansko-rossiyskoy-granitse-rasskazali-v-knb/