Иностранцев начали обслуживать в отдельных ЦОНах в восьми городах Казахстана

Иллюстративное фото: пресс-служба НАО "ГК "Правительство для граждан"

Из-за большого наплыва иностранцев в нескольких регионах Казахстана открыли отдельные усиленные ЦОНы, передает NUR.KZ со ссылкой на государственную корпорацию "Правительство для граждан".

Усиленные ЦОНы появились в городах Астана, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.

В госкорпорации пояснили, что принятые меры помогут разграничить поток получателей ИИН в ЦОНах.

Теперь посетители восьми областей могут обратиться в усиленные ЦОНы, которые будут принимать иностранных граждан по следующим адресам:

Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6а;

Астана, ул. Сауран, 7;

Павлодар, ул. Павлова, 48;

Уральск, ул. Жамбыла, 81/2;

Костанай, ул. Гашека, 14;

Петропавловск, ул. Ауезова, 157;

Кокшетау, ул. Ауезова, 189а;

Актобе, пр. Санкибай батыра, 249.

Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.

Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет 1 рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

В "Правительстве для граждан" добавили, что все ЦОНы в стране работают в штатном режиме - с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам с 9:00 до 13:00.

"Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение "Мобильный ЦОН", eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

Госкорпорация делает все возможное для урегулирования ситуации и просит услугополучателей отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября в России объявили о частичной мобилизации.

После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе. На фоне ажиотажа взлетели цены на авиабилеты из России в казахстанские города.

Сегодня в комитете миграции МВД РК рассказали, сколько граждан России прибыло в Казахстан с начала года.

Сегодня также стало известно, что в Казахстане могут изменить правила выдачи разрешения на проживание иностранцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989642-inostrantsev-nachali-obsluzhivat-v-otdelnyh-tsonah-v-vosmi-gorodah-kazahstana/