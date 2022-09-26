Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за провокационных высказываний в соцсетях (видео)

Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам. Его обращение опубликовал официальный Telegram-канал Генпрокуратуры РК.

"В отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике. При этом они сопровождается провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.

Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц", - говорится в обращении.

Заместитель генпрокурора Казахстана подчеркнул, что подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок.

"Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляются блогерами умышленно, в собственных и в интересах третьих лиц. Их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств", - считают в генпрокуратуре.

В надзорном органе напомнили, что указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации, являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 УК РК.

"В связи с этим Генпрокуратура РК призывает граждан страны, представителей СМИ, пользователей соцсетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - заключили в генпрокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989647-genprokuratura-obratilas-k-kazahstantsam/