"Много мигрантов из России": что происходит на границе в Актюбинской области (фото)

Граница в Актюбинской области. Фото: NUR.KZ

На вторые сутки после объявления в России о частичной мобилизации на казахстанско-российской границе в районе автоперехода "Жайсан" в Актюбинской области побывал корреспондент NUR.KZ.

Больших толп, переходящих границу, не наблюдалось, но местные жители и работники придорожного сервиса говорят, что все же число иностранцев прибавилось.

"Мигранты едут из России, их много. В основном, молодежь. Покупают сим-карты, продукты, спрашивают, в каком городе лучше остановиться, как снять жилье", - рассказала работница одного из кафе.

Граница в Актюбинской области. Фото: NUR.KZ

Пеших россиян пропускали через границу небольшими группами по 5-10 человек. Многие из них говорили, что едут просто в гости, в командировку, родных навестить.

"Я просто хочу посмотреть на ваши туристические достопримечательности. У вас есть красивый город на море - Актау. Хочу посмотреть, какие там цены на недвижимость, чтобы приезжать летом отдыхать", - пояснил россиян.

Граница в Актюбинской области. Фото: NUR.KZ

Кроме того, много граждан России едут своим ходом. Говорят, что на российской стороне очередь из машин была в несколько километров. Сразу же за переходом на казахстанской стороне дежурят полицейские, следят за порядком.

Граница в Актюбинской области. Фото: NUR.KZ

В самом Актобе приезжих из России тоже немало. Их можно узнать в толпе по рюкзакам и чемоданам. В основном они сидят в кафе, стоят в очереди в салонах связи за новыми сим-картами.

Местные активисты создали чат в Telegram, где желающие могут помочь приезжим с ночлегом, съемным жильем и решить другие проблемы.

Граница в Актюбинской области. Фото: NUR.KZ

В пресс-службе ДП Актюбинской области сообщили, что с 21 по 25 сентября поступило 1228 уведомлений от принимающих россиян сторон. Из них 1148 уведомлений подали гостиницы и хостелы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области посредники и таксисты воспользовались ситуацией с наплывом россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989599-mnogo-migrantov-iz-rossii-chto-proishodit-na-granitse-v-aktyubinskoy-oblasti-foto/