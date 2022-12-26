Ярко и помпезно: как звезды шоу-бизнеса отметили дни рождения в этом году

Торегали Тореали с родителями. Фото: instagram.com/toregalitoreali

День рождения - это повод собрать вместе друзей и родственников, которые будут рады поздравить именинника. Кто-то предпочитает проводить праздник скромно и без помпезностей, а кто-то, напротив, закатывает роскошное торжество. NUR.KZ предлагает вспомнить, как провели свои дни рождения звезды в этом году.

Свое 33-летие Кайрат Нуртас в этом году решил отпраздновать на Мальдивах с фанатами. Вместе с именинником на Мальдивы отправились его родные - мама и братья. Гульзира Айдарбекова поделилась в соцсети кадрами праднования дня рождения сына на райских островах. Программа была насыщенной - гостей ожидали концерт, квесты и спортивные состязания.

Ерке Есмахан устроила Кайрату сюрприз, прилетев на Мальдивы, чтобы отметить день рождения коллеги и друга.

Этой весной справила 54-летие и мама Кайрата Нуртаса - продюсер Гульзира Айдарбекова. По этому случаю она устроила пышное торжество в одном из роскошных ресторанов Алматы.

В дни священного Рамазана Гульзира Айдарбекова собрала всех друзей и близких, чтобы дать ауызашар, а также отметить личный праздник.

Среди приглашенных гостей были Мейрамбек Беспаев, Мадина Садвакасова, Ерке Есмахан, Беркут и Аиша, Мирас и Куралай и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

В честь именинницы пели в этот вечер ее сын Кайрат и любящий муж.

Еще один той в семье Айдарбековых отгремел в этом году. Глава семьи Нуртас Айдарбеков отметил 57-летие. Кайрат Нуртас исполнил для отца несколько песен. Виновника торжества пришли поздравить также Торегали Тореали, Нурболат Абдуллин, Айкын и другие артисты, которые тоже выступили в его честь.

В этом году казахстанскому певцу Торегали Тореали исполнилось 30 лет. Щедрый дастархан, за которым он собрал близких друзей и родных, Торегали накрыл в своем доме.

Во дворе была организована фотозона в стиле церемонии награждения премии "Оскар". Фотозона была также украшена светящейся надписью "Ұлы дала баласы", именно так называет себя певец. Для именинника испекли трехъярусный торт в стиле премии "Оскар".

В уходящем году также с размахом отметила 45-летие певица и актриса Айгуль Иманбаева. Торжество прошло в одном из ресторанов Алматы. Поздравить очаровательную именинницу пришли ее звездные коллеги, которые без устали делились кадрами празднования в Сети.

Гостей поразил своим величием и красотой гигантский торт, привезенный из Актобе. О виновнице праздничного вечера был снят фильм, который продемонстрировали на большом экране.

Айгуль Иманбаева и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров с большим размахом провел свой 55-летний юбилей. Его шоу в Кремле прошло с аншлагом, а на вечеринку в одном из лучших отелей Москвы собрались яркие представители российского шоу-бизнеса, которые просто блистали в своих вечерних нарядах.

Блогер Лерчек помпезно отметила свой день рождения в ноябре этого года. На праздновании побывали Филипп Киркоров, Валерия, Нурлан Сабуров, Меладзе, Гоар Аветисян, Екатерина Варнава и другие селебрити. Кусок торта продали за 1,7 миллиона рублей, именинница отметила, что эти деньги пойдут на благотворительность.

Исполнительница хита "Солнце Монако" Люся Чеботина с не меньшим шиком отпраздновала 25-летие. На организацию яркого праздника она изрядно потратилась. В 16 миллионов рублей обошлась ей вечеринка, на которой она появилась в образе княгини Монако.

Люся Чеботина. Фото: instagram.com/lusia_chebotina

Клава Кока, Любовь Успенская, Ида Галич, Елена Блиновская были в списке приглашенных звездных гостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003030-yarko-i-pompezno-kak-zvezdy-shou-biznesa-otmetili-dni-rozhdeniya-v-etom-godu/