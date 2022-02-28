Ерке Есмахан устроила сюрприз Кайрату Нуртасу, прилетев на Мальдивы на его 33-летие

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан устроила сюрприз своему коллеге Кайрату Нуртасу, появившись на праздновании дня его рождения на Мальдивах. Ерке преодолела большой путь, чтобы порадовать друга, передает NUR.KZ.

Ранее Гульзира Айдарбекова сообщала, что Кайрат Нуртас решил отметить 33-летие с фанатами на Мальдивах. Позже она поделилась кадрами празднования дня рождения певца на райских островах.

Ерке Есмахан задумала устроить сюрприз своему другу. Она рассказала, как преодолела долгий путь ради Кайрата Нуртаса.

"За один день я проделала большой путь - слетала из Алматы в Шымкент и обратно, затем вылетела из Алматы в Дубай, из Дубая в Мале, из Мале добралась наконец на остров. В пути совсем не устала, настроение было хорошее.

Приехав на место назначения, успела за полчаса накраситься и одеться, а затем появилась там, где шел концерт. Вышла вот так с песней, устроив сюрприз. Пусть наша дружба продлится вечность. Я готова примчаться к каждому своему другу, который дорог мне в жизни и творчестве", - отметила она.

Мама Кайрата Гульзира Айдарбекова на своей страничке поблагодарила Ерке за приятную неожиданность.

"Неожиданный сюрприз. Друг и коллега Ерке Есмахан прилетела на концерт Кайрата. Еркеша, спасибо тебе, ты стала настоящим украшением вечера. Мы так обрадовались, были приятно шокированы. Безмерно благодарна тебе за это, какое у тебя прекрасное сердце, что ты пересекла океан ради моего сына.

Это единственный соратник Кайрата по сцене, кто был на этом вечере. Еркежан, будь счастлива, достигай высот. Кайрат никогда не забывает добро. Теперь ради тебя он готов лететь и в Африку", - написала она.

Ранее Кайрат Нуртас рассказал, что очень хотел отметить 33-летие с детьми. Также стало известно, что Мадина Садвакасова не смогла полететь на Мальдивы с Кайратом Нуртасом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958317-erke-esmahan-ustroila-syurpriz-kayratu-nurtasu-priletev-na-maldivy-na-ego-33-letie/