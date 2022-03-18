Айгуль Иманбаева с размахом отметила 45-летие в Алматы (фото, видео)

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева отметила свое 45-летие. Разделить радость с виновницей торжества пришли ее звездные коллеги и друзья, которые щедро делились в Сети кадрами празднования, передает NUR.KZ.

Айгуль Иманбаева полюбилась зрителям своим талантом. Не меньше ее любят и ценят в кругу звездных коллег. На день рождения Айгуль, который она отметила в одном из роскошных ресторанов Алматы, пришли такие знаменитости, как Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Толкын Забирова, Тунгышбай Жаманкулов, Алтынбек Коразбаев, Молдир Ауелбекова, Нурболат Абдуллин и многие другие.

В числе дорогих гостей были также родители Кайрата Нуртаса и его супруга Жулдыз Абдукаримова. Жулдыз трогательно поздравила Айгуль на своей страничке.

"Моя дорогая, луноликая сестра. Удачи вам и процветания! Пусть ваш авторитет крепнет! Я вас очень люблю и уважаю. Долгих вам лет жизни!" - написала она.

Айгуль Иманбаева и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Фото с праздника появилось и в ленте композитора и исполнителя Сейфуллина Жолбарыса. Он пришел поздравить именинницу вместе с красавицей-женой. Тепло поздравила Айгуль и актриса Жанар Айжанова.

О виновнице торжества был снят фильм, который продемонстрировали присутствующим на большом экране. Гости пели в честь неподражаемой Айгуль, выступила с песней и сама именинница.

Гостей поразил красотой и величием гигантский праздничный торт, который был привезен специально из Актобе.

Море цветов и улыбок, воздушные шары, песни, танцы, подарки и ломящиеся от угощений дастарханы - торжество по случаю дня рождения Айгуль Иманбаевой удалось на славу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961492-aygul-imanbaeva-s-razmahom-otmetila-45-letie-foto-video/