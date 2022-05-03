Пир на весь мир: образы российских звезд на 55-летнем юбилее Киркорова

Филипп Киркоров в окружении своих гостей. Фото: instagram.com/klavacoca

Певец, актер, композитор и музыкальный продюсер Филипп Киркоров с размахом отметил свое 55-летие. Шоу Киркорова в Кремле прошло с аншлагом, а на вечеринке, состоявшейся в одном из лучших московских отелей, собрались почти все звезды российского шоу-бизнеса, передает NUR.KZ.

Праздником музыки и души назвали гости юбилейный вечер Киркорова. Сам юбиляр остался доволен отгремевшим торжеством.

"55! Отгремели концерты. Аншлаги. Отгуляли юбилей. Именинник счастлив. То есть я. И даже немного грустно, что заканчивается праздничный марафон. И вот начался новый отсчет в моей жизни. Спасибо всем друзьям, поклонникам! Вы стали частью моего дня.

Спасибо вам, что дали мне очередной стимул идти дальше. Нет, не идти. Лететь! Подняться над суетой. Могу вам пообещать, что полет будет нормальный! Уверенный!" - написал он в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Не меньший восторг, чем прошедшее шоу в Кремле, вызвала вечеринка, устроенная в честь именинника. Звездные гости Киркорова выбрали для юбилейного вечера самые лучшие наряды.

Ольга Бузова появилась на праздновании в облегающем черном платье с глубоким разрезом от верхней части бедра. Эпатажная телеведущая вновь потрясла публику своим выходом в эффектном наряде без белья.

"Спасибо тебе за тебя. С днем рождения, мой король. Будь счастлив, твоя Бузяндра", - написала она, опубликовав совместное фото с юбиляром на своей страничке.

"Яркий, неповторимый, уникальный Филипп, еще раз с днем рождения, легенда! С дважды золотым юбилеем тебя, мой дорогой отличник! Ты недосягаемая вершина!

Восхищаюсь и бесконечно люблю! А твой новый хит "Хобби" - просто бомба", - отметила Анастасия Стоцкая на своей страничке. Отметим, что недавно Киркоров выпустил совместный сингл с певицей Анной Дзюбой.

Для вечера Стоцкая выбрала великолепный черный наряд. Артистка похвасталась стройными ногами в мини, аутфит дополнили оригинальные босоножки, украшения и маленькая сумочка. А мягкие локоны Анастасии придали образу чувственности и нежности.

Яркой и экстравагантной была на вечере и Валерия. Она отметила, что ее супруг не любит носить костюмы, ну а женщина, по ее мнению, всегда должна быть королевой, даже если ей неудобно носить шпильки.

Подписчики Валерии в Instagram посчистали ее образ роскошным, а их с Иосифом Пригожиным назвали одной из самых лучших пар в российском шоу-бизнесе.

Жасмин появилась на вечеринке в очень женственном образе, выбрав серебристое платье в полоску, сумочку в тон и роскошные туфли.

"Филипп, спасибо за такой фееричный праздник! Это было грандиозно и, действительно, по-королевски! Браво!" - отметила она.

"Мощно отметили юбилей поп-короля", - написала в соцсети Клава Кока, которая тоже была желанной гостьей вечера.

Клаву вновь осыпали комплиментами ее поклонники за выбор оригинального вечернего наряда. На фото с Клавой и Филиппом запечатлелся бывший бойфренд Бузовой. Дава пришел на торжество друга в строгом черном костюме с бабочкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967726-pir-na-ves-mir-obrazy-rossiyskih-zvezd-na-55-letnem-yubilee-kirkorova/