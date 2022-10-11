Отец Кайрата Нуртаса отметил 57-летие в Алматы (фото, видео)

Нуртас и Гульзира Айдарбековы с сыном и невесткой. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат певца Кайрата Нуртаса Зангар разместил в соцсети фото и видео со дня рождения своего отца. Нуртас Айдарбеков отметил торжество в кругу семьи, родных и близких друзей в одном из ресторанов Алматы, передает NUR.KZ.

Этой весной продюсер Гульзира Айдарбекова устроила пышный той в честь свого 54-летия. А ее супругу Нуртасу Айдарбекову исполнилось 57 лет. Их младший сын Зангар поздравил отца с днем рождения в Instagram.

"Я помню каждое ваше слово, каждый ваш мудрый совет. Спасибо за то, что научили меня жить. Эти минуты запечатлелись в моей памяти. Я счастлив. С 57-й осенью вас, папа!" - написал Зангар Нуртас.

Кайрат Нуртас исполнил для именинника несколько своих песен. Зангар подпевал брату на сцене. Виновника торжества пришли также поздравить Торегали Тореали, Айкын, Нурболат Абдуллин, которые тоже выступили в его честь.

На дне рождения свекра зажигательно танцевали и его невестки - Жулдыз и Жибек.

"Прекрасная семья. Поздравляем главу семейства с днем рождения", "Обрадовались, увидев Кайрата и Жулдыз вместе", "Пусть каждый родитель испытает такое счастье", "Как невестки уважают своего свекра!", "Прекрасный отец, замечательный дедушка", - оставили подписчики свои отзывы под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992143-otets-kayrata-nurtasa-otmetil-57-letie-v-almaty-foto-video/