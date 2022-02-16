Кайрат Нуртас решил отметить 33-летие с фанатами на Мальдивах

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Продюсер Гульзира Айдарбекова сообщила своим подписчикам в Instagram, что популярный исполнитель Кайрат Нуртас проведет 33-летие на Мальдивах. И пригласила желающих составить ему компанию, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова поделилась коротким роликом с участием Кайрата.

"Дорогие друзья. Вот мне и исполняется 33 года. Каждый свой юбилей 25 февраля я провожу во Дворце республики вместе с вами на сольном концерте. В этот раз день рождения пройдет необычно, на Мальдивах. Если вы хотите незабываемо провести шесть дней со мной, то поехали вместе на Мальдивы", - рассказал Кайрат в видеообращении.

На своей страничке Кайрат дополнил информацию, опубликовав полную программу праздника на райских островах. Для своих фанатов он подготовил концерт, квесты и спортивные состязания.

Подписчики разделились на два лагеря. Кому-то идея очень понравилась, другие раскритиковали артиста.

"Мне бы хотелось поехать, но, наверное, вам не будет интересно с людьми за 50", "Собираемся поехать", "Вперед, Кайрат, ты крутой парень", "С наступающим днем рождения, хорошо тебе отметить, было бы хорошо, если бы ты поехал с Жулдыз", "Думаю, он поедет туда с семьей", - написали они.

Критикующие озвучили свои возмущения.

"Живет только на кайфовой стороне", "О Боже, ты возомнил себя Тимати?", "Нет таких денег у народа", "Если бы купил мне путевку, я бы поехала", "Сказал бы раньше, а то у меня планы", "Кредит что ли взять", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956324-kayrat-nurtas-reshil-otmetit-33-letie-s-fanatami-na-maldivah/