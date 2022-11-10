Блогерша Лерчек с размахом отметила день рождения и продала кусок торта за 1,7 млн рублей

День рождения Лерчек. Фото: instagram.com/ler_chek

Российская блогерша Валерия Чекалина шикарно отметила собственный день рождения, на праздновании которого собрала Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Artik, Гоар Аветисян и других известных личностей. Кусок торта на торжестве продавался за 1,7 миллиона рублей, передает NUR.KZ.

Кадрами с пышного праздника Лерчек поделилась в своем Instagram.

"Я проживала каждую минуту этого дня! Каждую секундочку! Я не знаю, кто там и что пишет, но… Это был самый душевный день. Так много слез горячих и приятных давно не было. Мама, папа, мама. Главное - вы были рядом", - написала блогерша, на которую подписаны более 10 миллионов человек.

На дне рождения Валерии собралось много знаменитостей: Нурлан Сабуров, Екатерина Варнава, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Мот, Елена Блиновская и другие.

Кроме того, стало известно, что первый кусок торта Лерчек был продан на аукционе за 1,7 миллиона рублей. Сама именинница прокомментировала эту ситуацию, пояснив, что вырученные деньги пойдут на благотворительность, а торт купил "особенный гость". Кто именно - блогерша уточнять не стала.

Stories Лерчек. Фото: instagram.com/ler_chek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996556-blogersha-lerchek-s-razmahom-otmetila-den-rozhdeniya-i-prodala-kusok-torta-za-17-mln-rubley/