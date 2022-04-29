Исполнительница хита "Солнце Монако" потратила на свой день рождения более 16 млн рублей

Люся Чеботина. Фото: instagram.com/lusia_chebotina

Исполнительница хита "Солнце Монако" Люся Чеботина с шиком отметила 25-летие, собрав на своей вечеринке многих представителей шоу-бизнеса. В честь праздника певица выбрала для себя образ княгини Монако, передает NUR.KZ.

Кадрами с шикарной вечеринки Чеботина поделилась в своем Instagram.

Праздничный стол именинницы украсил ярко-красный дизайнерский торт в несколько этажей, а поздравить артистку пришли Клава Кока, Кристина Асмус, Анита Цой, Ида Галич, Любовь Успенская, Елена Блиновская и другие звезды.

На торжестве певица исполнила свой главный хит.

В интервью изданию Kp.ru Люся пояснила, что праздник обошелся ей в кругленькую сумму - она "перевыполнила финансовую планку", установленную в прошлом году Настей Ивлеевой, которая потратила на свой день рождения 16 миллионов рублей.

"Теперь придется много работать", - констатировала знаменитость.

Подарков Чеботина получила много, но пока еще не все открыла.

"Думаю, выберу день и сделаю на камеру полноценную распаковку. На самом деле, было реально много классных вещей, которые я давно хотела. Лена Блиновская, например, подарила сумку — я о ней давно мечтала. Кристина Асмус – тоже сумку. Друзья вручили электросамокат – в общем, много-много всего, что я бы сама себе не догадалась купить", - похвасталась исполнительница песни "Солнце Монако".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967377-ispolnitelnitsa-hita-solntse-monako-potratila-na-svoy-den-rozhdeniya-bolee-16-mln-rubley/