Мама Кайрата Нуртаса поделилась кадрами празднования его 33-летия на Мальдивах (видео)

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Продюсер Гульзира Айдарбекова показала, как фанаты поздравили Кайрата Нуртаса с днем рождения на Мальдивах. Подписчики оставили ему много приятных пожеланий, однако некоторые посетовали, что было бы лучше, если бы с ним рядом оказались жена и дети, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас решил отметить 33-летие на Мальдивах с фанатами. Певец признался, что хотел провести день рождения с детьми, но у него не получилось. Вместе с Кайратом на Мальдивы улетела его мама и братья.

Гульзира Айдарбекова тепло поздравила сына с днем рождения и поделилась кадрами празднования на райском острове.

"Мой первенец, с днем рождения, жеребеночек мой. Пусть Аллах дарует тебе счастья, долгую и наполненную смыслом жизнь. Быть может, потому что ты добр сердцем и любим народом, каждый твой день рождения проходит по-особенному с помощью Всевышнего. Мы с твоим отцом довольны в обоих мирах, дорогой", - отметила она.

Подписчики присоединились к поздравлениям.

"Пусть будет счастлив со своей семьей, нет большего счастья, чем семья", "Хочу, чтобы они с Жулдыз были вместе долгие годы", "Хороший артист, песни у него классные", "Вот бы ему сюрприз сделали и привезли детей", "Было бы классно, если бы его четверо детей были рядом с ним", "Зачем нам лезть в чужую семью, пусть каждый в своей разберется", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957915-mama-kayrata-nurtasa-podelilas-kadrami-prazdnovaniya-ego-33-letiya-na-maldivah-video/