В ожидании чуда: топ-5 казахстанских звезд в "интересном положении"

Сая Иминова. Фото: instagram.com/saya_orazgaliyeva

Беременность для женщины - особый отрезок времени, когда будущая мама готовится ко встрече с малышом. Она испытывает трепет и нежность, чувствуя биение маленького сердечка под своим сердцем. Сразу несколько казахстанских знаменитостей ожидают в настоящее время пополнения в своем доме. NUR.KZ предлагает посмотреть, кто же скоро станет счастливой мамой.

Сая Иминова (Оразгалиева)

Актриса Сая Оразгалиева вышла замуж по мусульманским традициям в конце мая. А в начале июня молодые отпраздновали пышную свадьбу в одном из элитных ресторанов Алматы. После актриса объявила о смене фамилии и стала Иминовой.

Сая также порадовала фанатов, рассказав о беременности. Будущего малыша в семье Иминовых ждут с нетерпением все домочадцы. Актриса рассказала, что своего малыша они назовут турецким именем. Уже известно, что это будет сын. Пол ребенка был рассекречен на гендер-пати.

Салтанат Бакаева

Актриса и певица Салтанат Бакаева готовится стать многодетной мамой. У артистки подрастают трое сыновей. Счастливые родители провели гендерную вечеринку, на которой поведали всем, кого ожидают в этот раз. Оказалось, что у актрисы снова будет мальчик.

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Айсауле Бакытбек

В начале сентября Айсауле Бакытбек объявила о своей беременности. Подписчики тепло поздравили ее с важным событием и пожелали легких родов. Чуть позже Айсауле рассказала о планировании ребенка, вакцинации и своих сожалениях.

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Закатив пышную гендерную вечеринку, Айсауле раскрыла пол будущего малыша. С супругом они ждут появления долгожданной девочки.

Асель Аскар

Беременность Асель Аскар выпала на непростое время. Актриса узнала, что беременна, когда переживала разрыв с мужем. Однако Асель восприняла известие о малыше, как подарок свыше. Благой вестью она поделилась с поклонниками. Асель также показала реакцию девятилетнего сына на ее беременность.

Будучи в положении актриса снялась в смелой фотосессии, обнажившись на камеру. Молодая мама провела гендер-пати без мужа и рассказала, что ждет мальчика. А недавно Асель Аскар сообщила о примирении с мужем.

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Лаура Балымбетова

Известный интервьюер Тимур Балымбетов и его очаровательная супруга Лаура ждут появления на свет первенца. Молодые поженились летом прошлого года.

Тимур признался в любви беременной жене. Сама же Лаура рассказала о том, как начался их роман и отметила, что ей нравится в муже. А недавно будущие родители приняли участие в фотосессии в национальном стиле, чем восхитили своих поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940084-v-ozhidanii-chuda-top-5-kazahstanskih-zvezd-v-interesnom-polozhenii/