Уж сколько их упало в эту бездну: кого из звезд мы потеряли в 2024 году

Подводя итоги уходящего года, нельзя не оглянуться на тех, кто ушел из жизни. NUR.KZ предлагает вспомнить казахстанских и зарубежных звезд, которых мы потеряли в 2024 году.

Куляш Кажигалиева (1942-2024)

О смерти заслуженной артистки, казахстанской актрисы Куляш Кажигалиевой сообщила пресс-служба Казахского государственного академического театра им. Г. Мусрепова.

Свой трудовой путь Куляш Кажигалиева начала с 1969 года. Она известна ролями в ряде постановок: "Менің атым Қожа" - в роли Жанар, "Қызыл сұңқарлар"- в роли Маруар, "Қорқыттың көрі" - в роли Қамқа шеше, "Ыстықкөл трагедиясы" Ч. Айтматова в роли Кемпір, в "Хороший человек" Ә.Тарази в роли Балзии, в "Чайке" А.П.Чехова в роли Полины Андреевны.

Рамазан Елибаев (1947-2024)

В возрасте 77 лет скончался известный в Казахстане композитор, автор песни "Тұмарым" Рамазан Елибаев.

"Наш отец, заслуженный деятель Казахстана, известный певец и автор песен, один из участников знаменитого ансамбля "Гүлдер", ансамбля "Алматы әуендері", известный песней "Тұмарым әй-әй Тұмарым", призер множества конкурсов и фестивалей Елибаев Рамазан Кабдолдинович, последние годы боровшийся с беспощадной болезнью Паркинсона, скончался", – говорится в заявлении семьи.

Баян Имашева (1941-2024)

В октябре ушла из жизни заслуженный деятель Казахстана и артистка театра Баян Имашева. Как отмечают коллеги, на счету артистки - более ста ролей. Ее отличали целеустремленность, индивидуальность, преданность театру, искусству.

"Вклад актрисы в казахский театр, кино, культуру неоценим", - отмечается в официальном сообщении.

Курманай Бактияркызы (1975-2024)

В конце октября стало известно о смерти казахстанской поэтессы, автора хитов Кайрата Нуртаса Курманай Бактияркызы. Печальную новость опубликовали ее дети в Instagram-аккаунте.

"Мама вернулась к Всевышнему. Пожалуйста, помолитесь за нее. За нее молится вся семья и казахский народ. Спасибо за любовь", - гласит подпись к публикации на странице Бактияркызы в соцсети.

Александр Ширвиндт (1934-2024)

Народный артист России, актер и бывший худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в больнице в марте этого года. Ему было 89 лет.

Его фильмография насчитывает более 60 работ, среди которых — "Приходите завтра…", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Небесные ласточки", "Трое в лодке" не считая собаки", "Самая обаятельная и привлекательная", "Забытая мелодия для флейты".

Анастасия Заворотнюк (1971-2024)

После продолжительной борьбы с онкологией в мае этого года ушла из жизни звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк. Актрисе было 53 года.

"Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", - говорилось в официальном обращении семьи Заворотнюк.

Ален Делон (1935-2024)

18 августа не стало известного французского актера Алена Делона. Ему было 88 лет.

В 2019 году Ален Делон перенес двойной инсульт и переехал в Швейцарию после перенесенной операции. Последние годы жизни актер страдал от болезни Альцгеймера.

Ален Делон — секс-символ и эталон мужской красоты 60–80-х годов прошлого века, актер театра и кино, а также режиссер, продюсер и сценарист. Наибольшую известность получил благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья", "На ярком солнце", "Самурай", "Двое в городе".

Александр Масляков (1941-2024)

В сентябре скончался ведущий КВН Александр Масляков. Он вел программу с 1964 года.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей", - говорится в официальном сообщении.

Вячеслав Добрынин (1946-2024)

В начале октября ушел из жизни народный артист РФ Вячеслав Добрынин - ему было 78 лет. За неделю до смерти он был госпитализирован в больницу с инсультом. Из-за проблем со здоровьем артист не выступал уже несколько лет.

За более чем 40-летнюю творческую деятельность Добрынин написал порядка тысячи песен, выпустил 17 альбомов. Песни маэстро исполняли Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко и другие звезды советской и российской эстрады.

Лиам Пейн (1993-2024)

Британский певец, солист поп-группы One Direction Лиам Пейн погиб в Аргентине, выпав с балкона, расположенного на третьем этаже отеля.

One Direction стал одним из самых успешных коллективов в истории поп-музыки и продал по всему миру 70 млн пластинок. В 2016 году группа прекратила выступления, после чего Пейн и другие участники группы занялись сольными проектами.