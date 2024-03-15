Умер актер Александр Ширвиндт

Народный артист России, актер и бывший худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в больнице. Ему было 89 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Информацию о смерти Ширвиндта изданию подтвердил нынешний художественный руководитель Театра сатиры актер Сергей Газаров.

"Он скончался час назад", — сказал Газаров.

Других подробностей он не сообщил.

Как пишет РИА Новости, в кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича "Она вас любит".

Его фильмография насчитывает более 60 работ, среди которых — "Приходите завтра…", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Небесные ласточки", "Трое в лодке" не считая собаки", "Самая обаятельная и привлекательная", "Забытая мелодия для флейты".

В 1989 Ширвиндту присвоили звание народного артиста РСФСР. Лауреат премий "Хрустальная Турандот", "Звезда театрала", национальной премии "Фигаро" имени Андрея Миронова.

Награжден орденом Дружбы народов и "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней.

Как сообщается на сайте Театра сатиры, Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве.

Окончил ВТУ им. Б.В.Щукина, в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского Комсомола (теперь это — ЛЕНКОМ Марка Захарова).

В 1968 году, вслед за режиссером Эфросом, перешел в Московский Драматический театр на Малой Бронной.

В труппе Театра сатиры с 1970 года.

С 1958 года преподавал в Театральном институте им. Б.В. Щукина на кафедре мастерства актера.

В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Московского академического театра сатиры.

С 2021 года был президентом организации культуры и искусства (ГБУК Москвы "Московский академический театр сатиры").