Умер ведущий программы КВН Александр Масляков

Скончался ведущий КВН Александр Масляков, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу передачи в Instagram. Он вел программу с 1964 года.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами.

Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", и основателем творческого объединения "АМиК". Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", - написано на странице.