Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк - ей было 53 года. Информация о смерти артистки появилась в ее официальном профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса скончалась после продолжительной болезни.

"Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя.

Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно", - говорится в сообщении.

Фанаты оставили слова соболезнования под публикацией.

Напомним, Анастасия Заворотнюк в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. Глава Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров сообщал, что у актрисы обнаружили глиобластому.

В ноябре 2023 года дочка Заворотнюк Анна призналась своим подписчикам, что ее мама очень сильно болеет. При этом Анна не раз отмечала, что ее мама - настоящий боец.

По информации IMDb, Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Любовь зрителей актрисе принесла роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня".

Среди крупных работ - "Код Апокалипсиса" и "Проклятие спящих".