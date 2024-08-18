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Умер легенда французского кино Ален Делон

Опубликовано:

Ален Делон
Ален Делон. Фото: J. Cuinieres/Roger Viollet via Getty Images

В воскресенье, 18 августа, не стало известного французского актера Алена Делона. Ему было 88 лет. О смерти актера сообщили французские СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, в 2019 году Ален Делон перенес двойной инсульт и переехал в Швейцарию после перенесенной операции.

Последние годы жизни актер страдал от болезни Альцгеймера.

В январе стало известно, что Алена Делона ограничили в дееспособности. 88-летний артист утратил право распоряжаться собственной недвижимостью.

Ален Делон — секс-символ и эталон мужской красоты 60–80-х годов прошлого века, актер театра и кино, а также режиссер, продюсер и сценарист.

Наибольшую известность получил благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья", "На ярком солнце", "Самурай", "Двое в городе".

Делон — лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля.

На Каннском фестивале 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.

Согласно информации на портале 24SMI, Ален Фабьен Морис Марсель родился 8 ноября 1935 года в небольшом местечке Со, в пригороде Парижа, но детство провел в другом маленьком городке — Бур-ла-Рен.

Отец будущего актера Фабьен Делон был хозяином собственного кинотеатра. Мать Эдит Арнольд имела профессию фармацевта, но работала билетером на семейном предприятии.

После окончания военной службы в 1956 году Ален Делон переехал в Париж, устроился подрабатывать официантом и начал показывать свои фотографии продюсерам, а также участвовать в кинопробах.

На молодого человека обратил внимание знаменитый американский менеджер Гарри Уилсон, который работал с Джеймсом Дином, и пригласил Делона переехать в Голливуд. Но в последний момент популярный режиссер Ив Аллегре убедил актера начать карьеру во французском кинематографе.

В начале своей карьеры Делон, благодаря своим внешним данным, был востребован в кино, но из раза в раз получал клишированные второстепенные и эпизодические роли легкомысленных томных красавцев. Впоследствии внешность артиста считалась устойчивым эталоном мужской красоты, но на заре карьеры миловидное лицо только отдаляло популярность.

В 60-х годах актер сумел отойти от шаблонной роли страдающего красавца и продемонстрировал талант комедианта. Воплощение Аленом Жюльена в «Черном тюльпане», как и Улисса Чекконато в комедии «Как хорошо жить», было очень тепло принято публикой. А фильм с участием Делона и Жана Габена «Мелодия из подвала» был номинирован на «Золотой глобус». Именно после этой ленты актера пригласили в Голливуд, однако карьера Делона там не сложилась, и актер предпочел вернуться во Францию.

У Алена Делона осталось четверо детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2150223-umer-alen-delon/

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