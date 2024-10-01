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Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Опубликовано:

Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин: facebook.com/RadioDacha

Скончался народный артист РФ Вячеслав Добрынин - ему было 78 лет. Неделю назад он был госпитализирован в больницу с инсультом. Из-за проблем со здоровьем артист не выступал уже несколько лет.

О смерти Добрынина корреспондентам РБК сообщила супруга народного артиста России Ирина.

По данным Mash, он умер в одной из московских клиник.

Как пишет SHOT, причиной смерти стали осложнения на фоне инсульта. Сообщается, что последний месяц Вячеслав Добрынин уже не вставал с постели. Семья была с композитором до последнего, занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

По информации "Вокруг ТВ", Вячеслав Добрынин (наст. имя Вячеслав Антонов) родился 25 января 1946 года в Москве.

В детстве Вячеслав носил фамилию матери - Антонов. Но позже взял псевдоним, так как на эстраде уже был популярен другой артист с фамилией Антонов - Юрий Антонов.

Как композитор Добрынин дебютировал в 1970 году, когда устроился гитаристом в оркестр Олега Лундстрема, а еще параллельно руководил популярным в тот период вокально-инструментальным квартетом "Лада".

Тогда же Вячеслав познакомился с Аллой Пугачевой, для которой написал несколько песен. В 1971 году Добрынин ушел из "Лады" и начал выступать как солист в составе ансамбля "Бременские музыканты" с Олегом Анофриевым.

Затем какой-то период входил в состав ВИА "Самоцветы".

Полноценно певческую карьеру Добрынин начал в 1986 году. Позже он создал группу "Доктор Шлягер", с которой стал выступать и записываться.

За более чем 40-летнюю творческую деятельность Добрынин написал порядка тысячи песен, выпустил 17 альбомов.

Песни маэстро исполняли Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко и другие звезды советской и российской эстрады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2168148-umer-pevec-vyacheslav-dobrynin/

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