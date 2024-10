Бывший участник One Direction погиб, упав с третьего этажа отеля в Аргентине

Британский певец и бывший участник поп-группы One Direction Лиам Пейн был обнаружен мертвым в Аргентине, сообщили местные власти.

По данным полиции, 31-летний музыкант упал с третьего этажа отеля Casa Sur в Буэнос-Айресе.

На место инцидента прибыли экстренные службы, но к этому моменту Пейн, обнаруженный во дворе гостиницы, уже скончался.

"Лиам Джеймс Пейн, композитор и гитарист, бывший участник группы One Direction, погиб сегодня после падения с третьего этажа отеля в районе Палермо", — говорится в заявлении полиции.

Там также сообщили, что перед этим в полицию поступило сообщение "об агрессивном поведении мужчины, предположительно находящегося под воздействием наркотиков или алкоголя".

Глава городской службы скорой медицинской помощи SAME Альберто Кресенти сообщил местному телевидению, что в результате падения певец получил "очень серьезные травмы, несовместимые с жизнью".

Возле отеля Casa Sur в Буэнос-Айресе начали собираться фанаты погибшего артиста. Фото: Juan Mabromata/Getty Images

В аргентинскую столицу Пейн приехал на концерт другого бывшего участника One Direction Найла Хорана.

Власти Аргентины начали расследование и выясняют, что стало причиной инцидента.

"Мы поддерживаем контакт с местными властями в связи с сообщениями о смерти британского гражданина в Аргентине", — говорится в сообщении Форин-офиса.

Пейн, родившийся 29 августа 1993 года, дважды был участником британского телевизионного шоу X Factor — в 2008 и 2010 годах.

В первый раз судья и музыкальный продюсер Саймон Коуэлл посоветовал ему сначала окончить школу, а затем выступать на конкурсе.

В 2010 году он снова пришел на X Factor и исполнил песню Cry Me A River Джастина Тимберлейка, чем произвел впечатление на всех членов жюри.

Впоследствии он присоединился к другим конкурсантам — Найлу Хорану, Зейну Малику, Гарри Стайлзу и Луи Томлинсону, и они вместе создали группу One Direction.

Коллектив не победил на X Factor, но стал одним из самых успешных в истории поп-музыки и продал по всему миру 70 млн пластинок.

В 2016 году группа прекратила выступления, после чего Пейн и другие участники группы занялись сольными проектами.

"Лиам был ключевым участником группы. Он помог написать множество песен, и, конечно, после распада One Direction у него была очень успешная сольная карьера", — говорит музыкальный обозреватель Би-би-си Марк Сэвидж.

В 2017 году дебютный сольный сингл Пейна Strip That Down занял третье место в британском чарте, а его совместная с Ритой Орой работа For You из саундтрека к фильму "Пятьдесят оттенков свободы" попала в топ-10.

Лиам Пейн некоторое время состоял в браке с популярной британской певицей и бывшей участницей группы Girls Aloud Шерил Коул, которая в 2017 году родила от него сына.