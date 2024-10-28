Умерла поэтесса Курманай Бактияркызы

Стало известно о смерти казахстанской поэтессы, автора хитов Курманай Бактияркызы. Печальную новость опубликовали ее дети в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Мама вернулась к Всевышнему. Пожалуйста, помолитесь за нее. За нее молится вся семья и казахский народ. Спасибо за любовь", - гласит подпись к публикации на странице Бактияркызы в Instagram.

Свои соболезнования в соцсети выразили коллеги Курманай по цеху - певицы Жанар Дугалова, Анара Батырхан, Алтынай Жорабаева, певец Серик Ибрагимов, ведущая Анна Данченко и актер Олжас Абай.

Шымкентская поэтесса Курманай Бактияркызы прославилась своими стихами и песнями. У нее было более 600 тысяч подписчиков в Instagram, а ее видео в YouTube набрали больше миллиона просмотров.