Умерла поэтесса Курманай Бактияркызы
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Стало известно о смерти казахстанской поэтессы, автора хитов Курманай Бактияркызы. Печальную новость опубликовали ее дети в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
"Мама вернулась к Всевышнему. Пожалуйста, помолитесь за нее. За нее молится вся семья и казахский народ. Спасибо за любовь", - гласит подпись к публикации на странице Бактияркызы в Instagram.
Свои соболезнования в соцсети выразили коллеги Курманай по цеху - певицы Жанар Дугалова, Анара Батырхан, Алтынай Жорабаева, певец Серик Ибрагимов, ведущая Анна Данченко и актер Олжас Абай.
Шымкентская поэтесса Курманай Бактияркызы прославилась своими стихами и песнями. У нее было более 600 тысяч подписчиков в Instagram, а ее видео в YouTube набрали больше миллиона просмотров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2179583-umerla-poetessa-kurmanay-baktiyarkyzy/