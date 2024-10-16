Скончалась известная казахстанская актриса Баян Имашева

Ушла из жизни актриса Баян Имашева, об этом сообщили на странице Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова в Instagram, передает NUR.KZ.

В размещенном посте написано, что ушла из жизни заслуженный деятель Казахстана и артистка театра Баян Имашева.

Как отмечают коллеги, на счету артистки - более ста ролей. Ее отличали целеустремленность, индивидуальность, преданность театру, искусству.

"Вклад актрисы в казахский театр, кино, культуру неоценим", - отмечается в посте.

На сайте театра указано, что Баян Имашева родилась в 1941 году в Южно-Казахстанской области. Она выпускница студии при Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова, куда была принята в 1964 году.

В 1998 году ей было присвоено звание "Заслуженной артистки РК". Также она была награждена медалью "25 лет независимости РК" в 2016 году.

Помимо многочисленных ролей в театре, она известна работами в кинематографе. Она снималась в таких фильмах, как "Путь жизни", "Кочевники", "Не потерянная надежда" и нескольких сериалах.

Напомним, в сентябре текущего года ушла из жизни казахстанская актриса Куляш Кажигалиева. Она была известна по фильму "Менің атым Қожа" в роли Жанар.