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Умер известный композитор Рамазан Елибаев

Опубликовано:

Рамазан Елибаев
Рамазан Елибаев. Фото: instagram.com/yelibayev1947

В возрасте 77 лет скончался известный в Казахстане композитор, автор песни "Тұмарым" Рамазан Елибаев, передает NUR.KZ со ссылкой на представителей артиста.

В заявлении, опубликованном на официальной Instagram-странице Елибаева, последние годы артист боролся с болезнью Паркинсона.

"Наш отец, заслуженный деятель Казахстана, известный певец и автор песен, один из участников знаменитого ансамбля "Гүлдер" ("Цветы"), ансамбля "Алматы әуендері" ("Алматинские мелодии"), известный песней "Тұмарым әй-әй Тұмарым", призер множества конкурсов и фестивалей Елибаев Рамазан Кабдолдинович, последние годы боровшийся с беспощадной болезнью Паркинсона, скончался", – говорится в заявлении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2173435-umer-kazahstanskiy-kompozitor-ramazan-elibaev/

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