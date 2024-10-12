Умер известный композитор Рамазан Елибаев
Опубликовано:
В возрасте 77 лет скончался известный в Казахстане композитор, автор песни "Тұмарым" Рамазан Елибаев, передает NUR.KZ со ссылкой на представителей артиста.
В заявлении, опубликованном на официальной Instagram-странице Елибаева, последние годы артист боролся с болезнью Паркинсона.
"Наш отец, заслуженный деятель Казахстана, известный певец и автор песен, один из участников знаменитого ансамбля "Гүлдер" ("Цветы"), ансамбля "Алматы әуендері" ("Алматинские мелодии"), известный песней "Тұмарым әй-әй Тұмарым", призер множества конкурсов и фестивалей Елибаев Рамазан Кабдолдинович, последние годы боровшийся с беспощадной болезнью Паркинсона, скончался", – говорится в заявлении.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2173435-umer-kazahstanskiy-kompozitor-ramazan-elibaev/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.