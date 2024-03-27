Аллу Пугачеву могут признать иноагентом, заявил активист в России

Российский общественник Виталий Бородин получил ответ от генпрокуратуры РФ о начале процедуры признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, передает NUR.KZ.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ на свое обращение от генпрокуратуры РФ.

"Друзья, сообщаю очень важную новость. Пришёл ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение.

Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство Юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом", - заявил Бородин.

Он также публично выразил надежду, что "контролирующие органы доведут это дело до конца".

Напомним, в сентябре 2022 года российская певица Алла Пугачева попросила Министерство юстиции России внести и ее в список "иностранных агентов" из солидарности с мужем Максимом Галкиным.

За несколько дней до этого в российский список иноагентов внесли Максима Галкина за то, что он якобы получал финансирование из Украины за политическую деятельность. Сам артист накануне прокомментировал это событие, назвав обвинения неправдой.

После начала военных действий в Украине Галкин переехал в Израиль. Он неоднократно высказывался на тему войны, а также выступал с ее критикой на своих концертах.

В конце сентября 2022 года стало известно, что Алла Пугачева также переехала в Израиль.

В конце 2023 года было объявлено, что следственный комитет РФ собирается провести повторную проверку "антироссийских" высказываний Максима Галкина и Аллы Пугачевой по трем статьям.

В начале марта Алла Пугачева опубликовала обращение в соцсетях, в котором призвала поклонников не сдаваться.

Тогда многие подписчики увидели в посте Пугачевой отсылку к словам политика Алексея Навального, который умер 16 февраля в колонии в России.