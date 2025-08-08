"Мы вернулись, Казахстан": команда Джей Ло прибыла в Алматы

В соцсетях артистов из команды Дженнифер Лопес появились фото и видео, свидетельствующие, что они вновь прибыли в Казахстан, но на этот раз - в Алматы, передает NUR.KZ.

Сторис появились в Instagram-аккаунтах артистов. Так, бэк-вокалистка Лопес, Шэрон Янгблад, обратилась к подписчикам.

"Казахстан! Мы сегодня возвращаемся. Мы будем в Алматы сегодня и завтра. Поэтому расскажите, что нам стоит сделать, что посетить и посмотреть. Что интересного происходит в Алматы?" - спросила она.

Другая участница команды Дженнифер Лопес, Ханна Маргесон, опубликовала в сторис фотографию с фруктами и подписью "Мы вернулись, Казахстан!"

Другой участник команды, Дэйв Кабрера, продемонстрировал вид из окна своего номера.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Алматы пройдет 10 августа.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил состояние Центрального стадиона и поручил привести его в порядок к концерту. А организатор концерта Малик Хасенов рассказывал, что планируется сделать с требующим реновации стадионом в короткие сроки.

Алматинцев предупредили об ограничениях на дорогах в день концерта. Также накануне в акимате сообщали, что для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано порядка 3 тыс. полицейских, военнослужащих, сотрудников частных охранных агентств и волонтеров.

Добавим, что концерт Джей Ло в Астане прошел 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.