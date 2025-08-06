Концерт Дженнифер Лопес в Алматы: опубликовано заявление по ранее проданным билетам

На сайте по продаже билетов на концерт Дженнифер Лопес в Алматы появилась информация о том, что с сегодняшнего дня начинается их рассылка, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале сайта по продаже билетов на концерт Дженнифер Лопес опубликовали информацию для зрителей.

"Сегодня, 6 августа, как и было объявлено при старте продаж, начинается рассылка билетов на концерт Дженнифер Лопес в Алматы. Отправка будет проходить в несколько этапов, следите за уведомлениями", - сказано в сообщении.

Ранее организаторы объясняли, что при покупке билета зрители получат на почту ваучеры, подтверждающие платеж, а за несколько дней до концерта начнется рассылка билетов с QR-кодами.

Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел первый концерт Дженнифер Лопес. Тогда поклонники певицы пришли на концерт за несколько часов до начала.

Команда Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщалось, что на концерте находились около 30 тыс. человек. Также выяснилось, что на концерте певицы в Астане произошел конфликт, в котором, как выяснилось, приняла участие жена полицейского.

Кроме того, во время визита в Астану на певицу надели казахский камзол. А депутат маслихата Астаны раскритиковала певицу за откровенные наряды.

На этой неделе звезда даст концерт и в Алматы. Добавим, организаторы выступления Дженнифер Лопес сообщили, что ведут переговоры с командой Шакиры о проведении концерта в Казахстане.

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