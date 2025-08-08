Где перекроют дороги в Алматы из-за концерта Дженнифер Лопес

В это воскресенье, 10 августа, в Алматы пройдет концерт мировой поп-дивы Дженнифер Лопес. Горожан предупреждают об ограничениях на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщили в полиции, ограничения на улицах введут с 16:00.

Для автомобилей будут недоступны три участка:

улица Байтурсынова — от улицы Шевченко до улицы Тимирязева,

улица Сатпаева — от проспекта Сейфуллина до улицы Байзакова,

проспект Абая — от проспекта Сейфуллина до улицы Муканова.

Накануне в акимате сообщали, что для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано порядка 3 тыс. полицейских, военнослужащих, сотрудников частных охранных агентств и волонтеров.

Территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2–3 тыс. человек. А по периметру стадиона дополнительно установят около 100 биотуалетов.

Кроме того, на территории будут дежурить машины скорой помощи и пожарной службы.

Еще в акимате пообещали, что для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Алматы пройдет 10 августа.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил состояние Центрального стадиона и поручил привести его в порядок к концерту. А организатор концерта Малик Хасенов рассказывал, что планируется сделать с требующим реновации стадионом в короткие сроки.

Добавим, что концерт Джей Ло в Астане прошел 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.

