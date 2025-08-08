Где перекроют дороги в Алматы из-за концерта Дженнифер Лопес
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В это воскресенье, 10 августа, в Алматы пройдет концерт мировой поп-дивы Дженнифер Лопес. Горожан предупреждают об ограничениях на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как сообщили в полиции, ограничения на улицах введут с 16:00.
Для автомобилей будут недоступны три участка:
- улица Байтурсынова — от улицы Шевченко до улицы Тимирязева,
- улица Сатпаева — от проспекта Сейфуллина до улицы Байзакова,
- проспект Абая — от проспекта Сейфуллина до улицы Муканова.
Накануне в акимате сообщали, что для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано порядка 3 тыс. полицейских, военнослужащих, сотрудников частных охранных агентств и волонтеров.
Территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2–3 тыс. человек. А по периметру стадиона дополнительно установят около 100 биотуалетов.
Кроме того, на территории будут дежурить машины скорой помощи и пожарной службы.
Еще в акимате пообещали, что для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова.
Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Алматы пройдет 10 августа.
Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил состояние Центрального стадиона и поручил привести его в порядок к концерту. А организатор концерта Малик Хасенов рассказывал, что планируется сделать с требующим реновации стадионом в короткие сроки.
Добавим, что концерт Джей Ло в Астане прошел 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.
После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2273190-gde-perekroyut-dorogi-v-almaty-iz-za-koncerta-dzhennifer-lopes/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах