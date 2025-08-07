Что изменилось на Центральном стадионе к концерту Джей Ло, рассказали в акимате Алматы

Уже в это воскресенье на Центральном стадионе Алматы пройдет концерт Джей Ло. В акимате города рассказали, какие работы проводятся для того, чтобы стадион был готов к выступлению, передает NUR.KZ.

Как рассказали в акимате, на стадионе уже обновлена инфраструктура, ведется частичный ремонт трибун, ступеней и сидений. А также усилены меры безопасности.

"Мелкие строительные и ремонтные работы на территории стадиона планируется завершить до 9 августа. Ранее была модернизирована система освещения - заменено более 50 прожекторов. Также проведены работы по дезинсекции и санитарной очистке, обновлены санитарно-гигиенические узлы, восстановлены ограждения, выполнено благоустройство прилегающей территории.

В настоящее время проводится проверка технического оснащения сцены и соответствия требованиям безопасности", - рассказали в акимате.

Трибуны. Фото: акимат Алматы

Для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано 2 960 человек: 2 240 сотрудников полиции, 600 военнослужащих, 120 сотрудников частных охранных агентств и 300 волонтеров. На 26 контрольно-пропускных пунктах установят металлодетекторы и 52 ручных сканера.

Трибуны. Фото: акимат Алматы

Территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2–3 тыс. человек. Это позволит эффективно контролировать передвижение зрителей и поддерживать порядок.

Особое внимание уделено санитарным требованиям. По периметру стадиона дополнительно установят около 100 биотуалетов. Также волонтеры проведут уборку и обеспечат чистоту на мероприятии.

Центральный стадион. Фото: акимат Алматы

На территории будут дежурить машины скорой помощи и пожарной службы. Для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова. Ориентироваться помогут навигационные указатели и LED-экраны.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Алматы пройдет 10 августа.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил состояние Центрального стадиона и поручил привести его в порядок к концерту.

Также организатор концерта Малик Хасенов рассказывал, что планируется сделать с требующим реновации стадионом в короткие сроки.

