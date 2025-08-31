"Вышел за рамки дипэтикета ": стало известно об особом отношении Цзиньпина к Токаеву

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев в Telegram-канале рассказал об особом отношении китайского лидера Си Цзиньпина к Касым-Жомарту Токаеву, который сейчас находится в КНР, передает NUR.KZ.

Как сообщил журналист, который в числе многих сопровождает президента Токаева в поездке в Китай, президент КНР Си Цзиньпин организовал личный прием лишь троим из 22 прибывших лидеров. Среди почетных гостей - и Касым-Жомарт Токаев.

"Ужин длился почти два часа - без протокольной сухости, в доверительной и дружеской обстановке. Слова "мой дорогой друг" звучали за столом не раз, и в каждом жесте ощущалось особое внимание к казахской делегации.

Такое отношение ясно показывает: нынешний уровень казахско-китайских связей уже давно вышел за рамки дипломатического этикета. Недаром глава государства назвал их "всепогодными", а Си Цзиньпин добавил - они не зависят от перемен в мировой политике. Впереди у президента - насыщенные дни: саммиты ШОС и "ШОС плюс", деловой совет в Пекине и новые переговоры", - отмечается в посте.

Накануне Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью в ведущем китайском англоязычном издании China Daily, где подчеркнул значение прочных связей между Казахстаном и Китаем.

Напомним, накануне президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. О том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с визитом Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина стало известно 26 августа. Сообщалось, что программа расписана с 30 августа по 3 сентября.

А 16 июня Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда лидеры двух стран повели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, отметив символизм того, что его визит в Казахстан совпал с этим событием.

По итогам переговоров подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле.

Также в Астане прошел второй саммит "Центральная Азия -Китай", в котором приняли участие президенты шести стран. Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.

Также Токаев заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью. После Токаев, Си Цзиньпин и президенты стран Центральной Азии подписали Астанинскую декларацию.

