Токаев предложил Китаю создать совместный грузовой терминал в порту Курык

На втором саммите "Центральная Азия - Китай" Касым-Жомарт Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии, передает корреспондент NUR.KZ.

"ЦА превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы. В 2024 году общий объем грузоперевозок из КНР через страны ЦА превысил 211 тысяч контейнеров, увеличившись на 12%. На долю Казахстана приходится 85% всех сухопутных перевозок из Китая в Европу", - заявил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что для повышения привлекательности транскаспийского маршрута производится модернизация и цифровизация портов Каспийского моря, строительство грузовых терминалов, налаживание производства транспортных судов.

"Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии", - сообщил он.

Он добавил, что в перспективе Казахстан рассчитывает на участие китайских партнеров также и в развитии речного судоходства на трансграничных реках.

"Готовы к созданию грузового авиахаба в западной части Казахстана в Актобе для транзита товаров воздушным транспортом в страны ЕС. В повестке дня и другие масштабные и перспективные транспортно-логистические проекты, которые многократно увеличат торговлю между Казахстаном и Китаем", - сообщил Токаев.

Добавим, также президент заявил о сотрудничестве с Китаем в ядерной энергетике.

Напомним, в этим минуты в Астане проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие президенты шести стран.

В связи с проведением мероприятия в столице до 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

Вчера в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.