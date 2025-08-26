Токаев посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина
Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 30 августа по 3 сентября посетит с визитом Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщили в пресс-службе президента, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне: будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.
Так, 31 августа - 1 сентября президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине.
Затем, 2 сентября, глава государства в Пекине выступит на заседании Делового совета "Казахстан - КНР" и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.
А 3 сентября Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Напомним, 16 июня, Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда лидеры двух стран повели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, отметив символизм того, что его визит в Казахстан совпал с этим событием.
По итогам переговоров подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле.
Также в Астане прошел второй саммит "Центральная Азия -Китай", в котором приняли участие президенты шести стран. Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.
Также Токаев заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью. После Токаев, Си Цзиньпин и президенты стран Центральной Азии подписали Астанинскую декларацию.
