Токаев предложил участникам саммита совместно бороться с международной киберпреступностью

Касым-Жомарт Токаев на втором саммите "Центральная Азия - Китай" в Астане заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы настроены и далее вносить свой вклад в дело укрепления мира и безопасности. Решительно бороться против религиозного экстремизма, терроризма, сепаратизма, наркотрафика, незаконной торговли оружием, незаконной миграции и торговли людьми.

Особое внимание в наших странах требует проблема распространения международной киберпреступности. Предлагаем наладить постоянный контакты между руководителями ведомств, ответственных за вопросы кибербезопасности", - заявил Токаев.

Напомним, в этим минуты в Астане проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие президенты шести стран.

Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.