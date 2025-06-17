Токаев предложил участникам саммита совместно бороться с международной киберпреступностью
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Касым-Жомарт Токаев на втором саммите "Центральная Азия - Китай" в Астане заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью, передает корреспондент NUR.KZ.
"Мы настроены и далее вносить свой вклад в дело укрепления мира и безопасности. Решительно бороться против религиозного экстремизма, терроризма, сепаратизма, наркотрафика, незаконной торговли оружием, незаконной миграции и торговли людьми.
Особое внимание в наших странах требует проблема распространения международной киберпреступности. Предлагаем наладить постоянный контакты между руководителями ведомств, ответственных за вопросы кибербезопасности", - заявил Токаев.
Напомним, в этим минуты в Астане проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие президенты шести стран.
Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2256453-tokaev-predlozhil-uchastnikam-sammita-sovmestno-borotsya-s-mezhdunarodnoy-kiberprestupnostyu/
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