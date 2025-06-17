Токаев заявил о сотрудничестве с Китаем в ядерной энергетике
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На втором саммите "Центральная Азия - Китай" Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики, передает корреспондент NUR.KZ.
Токаев заявил, что Казахстан и Китай подпишут соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики.
"Уделяется внимание укреплению региональной энергетической безопасности, технологическому развитию и диверсификации энергетических источников. Учитывая богатый, успешный опыт КНР в развитии ядерной энергетики, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в этой стратегической отрасли. Будем готовиться к подписанию соглашение в самое ближайшее время", - заявил Токаев.
Напомним, в этим минуты в Астане проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие президенты шести стран.
В связи с проведением мероприятия в столице до 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.
Вчера в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.
Ранее борт президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту. Садыр Жапаров тоже примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай". Для участия в саммите в Астану прилетел и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Кроме того, казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказался о визите председателя КНР СИ Цзиньпина в Казахстан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2255787-tokaev-zayavil-o-sotrudnichestve-s-kitaem-v-yadernoy-energetike/
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