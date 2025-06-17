Токаев заявил о сотрудничестве с Китаем в ядерной энергетике

На втором саммите "Центральная Азия - Китай" Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что Казахстан и Китай подпишут соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики.

"Уделяется внимание укреплению региональной энергетической безопасности, технологическому развитию и диверсификации энергетических источников. Учитывая богатый, успешный опыт КНР в развитии ядерной энергетики, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в этой стратегической отрасли. Будем готовиться к подписанию соглашение в самое ближайшее время", - заявил Токаев.

Напомним, в этим минуты в Астане проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие президенты шести стран.

В связи с проведением мероприятия в столице до 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

Вчера в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.

Ранее борт президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту. Садыр Жапаров тоже примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай". Для участия в саммите в Астану прилетел и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Кроме того, казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказался о визите председателя КНР СИ Цзиньпина в Казахстан.