Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны (фото)

Сегодня, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Встреча Си Цзиньпина. Фото: Акорда

Встреча Си Цзиньпина. Фото: Акорда

Встреча Си Цзиньпина. Фото: Акорда

Встреча Си Цзиньпина. Фото: Акорда

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.

Встреча Си Цзиньпина. Фото: Акорда

Встреча Си Цзиньпина. Фото: Акорда

Встреча Си Цзиньпина. Фото: Акорда

В терминале столичного аэропорта председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках

Также были исполнены традиционные танцы двух народов.

Встреча Си Цзиньпина. Фото: Акорда

Встреча Си Цзиньпина. Фото: Акорда

Напомним, ранее сообщалось, что 16-17 июня по приглашению Токаева в Казахстан прилетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

В Акорде сообщили также, что с момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.

Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

Также и пассажиров, которые планируют воспользоваться рейсами из аэропорта Астаны, попросили приезжать раньше из-за проведения форума "Центральная Азия - Китай".

Напомним, последний визит Си Цзиньпина в Казахстан состоялся в июле прошлого года. Тогда публиковалось видео встречи гостя в Астане, в которой участвовал и детский хор. Один из участников хора успел побеседовать с главой Китая и получить приглашение в Пекин.

После этого Астане прошла дружественная встреча лидеров Казахстана и Китая. Акорда показала, как Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин встретились за ужином.

Пресс-служба главы Казахстана также показывала, как Си Цзиньпина встречали в резиденции президента.

Во время визита Токаев и Си Цзиньпин открыли филиал Пекинского университета в Астане и запустили культурные центры двух стран. А позже лидеры двух государств подписали совместное заявление по итогам встреч и переговоров и провели брифинг для представителей СМИ.