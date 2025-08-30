Статья Токаева о казахстанско-китайском партнерстве опубликована в China Daily
Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью в ведущем китайском англоязычном издании China Daily, где подчеркнул значение прочных связей между Казахстаном и Китаем, передает NUR.KZ.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в своем Телеграм-канале.
"Сегодня в популярной англоязычной китайской газете China Daily опубликована статья Президента Касым-Жомарта Токаева "Strong Kazakh-Sino ties key to successful cooperation" ("Прочные казахско-китайские отношения - ключ к успешному сотрудничеству"), которая посвящена развитию всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР, а также укреплению потенциала Шанхайской организации сотрудничества", - сообщил Желдибай.
Глобальный тираж газеты China Daily оценивается в 700 тысяч экземпляров.
Общее количество читателей печатной, электронной и мобильной версий издания составляет более 350 миллионов человек в мире.
Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября посетит с визитом Китайскую Народную Республику.
