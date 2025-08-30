Токаева торжественно встретили в Китае (фото, видео)
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщили в Telegram-канале Акорды, сегодня, 30 августа, в государственной резиденции "Инбингуань" состоятся переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина.
В ходе встречи будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.
В пресс-службе президента Казахстана опубликовали фото и видео встречи Касым-Жомарта Токаева в китайском аэропорту.
Отметим, о том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с визитом Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина стало известно 26 августа. Сообщалось, что программа расписана с 30 августа по 3 сентября.
Напомним, 16 июня, Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда лидеры двух стран повели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, отметив символизм того, что его визит в Казахстан совпал с этим событием.
По итогам переговоров подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле.
Также в Астане прошел второй саммит "Центральная Азия -Китай", в котором приняли участие президенты шести стран. Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.
Также Токаев заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью. После Токаев, Си Цзиньпин и президенты стран Центральной Азии подписали Астанинскую декларацию.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2280834-tokaev-pribyl-v-kitay-na-sammit-shos/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах