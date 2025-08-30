Токаева торжественно встретили в Китае (фото, видео)

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Telegram-канале Акорды, сегодня, 30 августа, в государственной резиденции "Инбингуань" состоятся переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе встречи будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.

В пресс-службе президента Казахстана опубликовали фото и видео встречи Касым-Жомарта Токаева в китайском аэропорту.

Отметим, о том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с визитом Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина стало известно 26 августа. Сообщалось, что программа расписана с 30 августа по 3 сентября.

Напомним, 16 июня, Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда лидеры двух стран повели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, отметив символизм того, что его визит в Казахстан совпал с этим событием.

По итогам переговоров подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле.

Также в Астане прошел второй саммит "Центральная Азия -Китай", в котором приняли участие президенты шести стран. Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.

Также Токаев заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью. После Токаев, Си Цзиньпин и президенты стран Центральной Азии подписали Астанинскую декларацию.

