Токаев, Си Цзиньпин и президенты стран Центральной Азии подписали Астанинскую декларацию

По итогам второго саммита "Центральная Азия - Китай" главы государств подписали Астанинскую декларацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, помимо Астанинской декларации, подписан Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Китаем.

Напомним, в Астане прошел второй саммит "Центральная Азия -Китай", в котором приняли участие президенты шести стран.

Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.

Также Токаев заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью. Ознакомиться с полной речью Токаева можно тут.