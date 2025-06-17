Токаев, Си Цзиньпин и президенты стран Центральной Азии подписали Астанинскую декларацию
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По итогам второго саммита "Центральная Азия - Китай" главы государств подписали Астанинскую декларацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщили в Акорде, помимо Астанинской декларации, подписан Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Китаем.
Напомним, в Астане прошел второй саммит "Центральная Азия -Китай", в котором приняли участие президенты шести стран.
Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.
Также Токаев заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью. Ознакомиться с полной речью Токаева можно тут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2256327-tokaev-si-czinpin-i-prezidenty-stran-centralnoy-azii-podpisali-astaninskuyu-deklaraciyu/
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