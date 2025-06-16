"Отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытания": Си Цзиньпин поблагодарил Токаева

Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Он отметил, что под руководством Касым-Жомарта Токаева Казахстан встал на путь национального возрождения и продолжает добиваться новых достижений в своем развитии.

"Как добрые соседи и стратегические партнеры мы искренне восхищаемся вашими достижениями и радуемся за вас. Отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытания в переменчивой мировой ситуации и продолжают динамично развиваться.

Это стало возможным не только благодаря географической близости и многовековой дружбе, но и естественной потребности в совместном развитии наших стран.

В последние годы благодаря нашим совместным усилиям сообщество единой судьбы Китая и Казахстана постоянно обогащается новым содержанием. Плодотворная реализация целого ряда социально значимых проектов приносит ощутимую пользу народам двух стран.

Я готов вместе с Вами неуклонно укреплять дружбу между Китаем и Казахстаном, рука об руку продвигать наше многоплановое сотрудничество, чтобы китайско-казахстанские отношения вносили еще больший вклад в развитие региона и мира в целом", – сказал председатель КНР.

В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Беседа прошла в духе традиционной дружбы, взаимного уважения и открытости.

Напомним, сегодня, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.

Ранее сообщалось, что 16-17 июня по приглашению Токаева в Казахстан прилетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

В Акорде сообщили также, что с момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.

Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

Добавим, казахстанский журналист Адиль Балтабаев поделился кадрами встречи Си Цзиньпина в аэропорту Астаны - юные казахстанцы сочинили для председателя КНР стихи.