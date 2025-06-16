"Отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытания": Си Цзиньпин поблагодарил Токаева
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Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Он отметил, что под руководством Касым-Жомарта Токаева Казахстан встал на путь национального возрождения и продолжает добиваться новых достижений в своем развитии.
"Как добрые соседи и стратегические партнеры мы искренне восхищаемся вашими достижениями и радуемся за вас. Отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытания в переменчивой мировой ситуации и продолжают динамично развиваться.
Это стало возможным не только благодаря географической близости и многовековой дружбе, но и естественной потребности в совместном развитии наших стран.
В последние годы благодаря нашим совместным усилиям сообщество единой судьбы Китая и Казахстана постоянно обогащается новым содержанием. Плодотворная реализация целого ряда социально значимых проектов приносит ощутимую пользу народам двух стран.
Я готов вместе с Вами неуклонно укреплять дружбу между Китаем и Казахстаном, рука об руку продвигать наше многоплановое сотрудничество, чтобы китайско-казахстанские отношения вносили еще больший вклад в развитие региона и мира в целом", – сказал председатель КНР.
В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Беседа прошла в духе традиционной дружбы, взаимного уважения и открытости.
Напомним, сегодня, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.
Ранее сообщалось, что 16-17 июня по приглашению Токаева в Казахстан прилетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
В Акорде сообщили также, что с момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.
Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.
Добавим, казахстанский журналист Адиль Балтабаев поделился кадрами встречи Си Цзиньпина в аэропорту Астаны - юные казахстанцы сочинили для председателя КНР стихи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2256054-si-czinpin-otnosheniya-mezhdu-kitaem-i-kazahstanom-vyderzhali-ispytaniya/
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