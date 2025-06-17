Саммит с участием Токаева и Си Цзиньпиня начался в Астане
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В Астане сегодня проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие президенты шести стран, передает корреспондент NUR.KZ.
Старт саммиту дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который начал выступление на китайском языке.
"Нам предстоит обсудить перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях в рамках формата Центральной Азии и Китая, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам", - сообщил Токаев.
По словам президента страны, благодаря "взаимному доверию и совместным усилиям" государств Центральной Азии сформировалась "беспрецедентная модель сотрудничества, дух подлинного добрососедства и взаимной поддержки".
"В этой связи было бы справедливо отметить активную и полезную роль Китая во главе с великим государственным деятелем, председателем Си Цзиньпином", - добавил Токаев.
Напомним, ранее был анонсирован второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице до 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.
Вчера в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.
Ранее борт президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту. Садыр Жапаров тоже примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай". Для участия в саммите в Астану прилетел и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Кроме того, казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказался о визите председателя КНР СИ Цзиньпина в Казахстан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2256423-sammit-s-uchastiem-tokaeva-i-si-czinpinya-nachalsya-v-astane/
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