Саммит с участием Токаева и Си Цзиньпиня начался в Астане

В Астане сегодня проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие президенты шести стран, передает корреспондент NUR.KZ.

Старт саммиту дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который начал выступление на китайском языке.

"Нам предстоит обсудить перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях в рамках формата Центральной Азии и Китая, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам", - сообщил Токаев.

По словам президента страны, благодаря "взаимному доверию и совместным усилиям" государств Центральной Азии сформировалась "беспрецедентная модель сотрудничества, дух подлинного добрососедства и взаимной поддержки".

"В этой связи было бы справедливо отметить активную и полезную роль Китая во главе с великим государственным деятелем, председателем Си Цзиньпином", - добавил Токаев.

Напомним, ранее был анонсирован второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице до 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

Вчера в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.

Ранее борт президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту. Садыр Жапаров тоже примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай". Для участия в саммите в Астану прилетел и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Кроме того, казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказался о визите председателя КНР СИ Цзиньпина в Казахстан.