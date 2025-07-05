Трамп подписал "большой и красивый" закон о налогах

Трамп во время церемонии в Белом доме по случаю Дня независимости США подписал закон о сокращении налогов и государственных расходов, который он назвал "большим и красивым законом".

Видео с подписанием закона опубликовал Белый дом в YouTube.

Bloomberg пишет, что законопроект объемом 3,4 трлн долларов предусматривает продление налоговых льгот, временные новые налоговые послабления для работников, получающих "чаевые", а также финансирование мер борьбы с нелегальной миграцией, напоминает агентство.

Также закон усиливает влияние Трампа на Республиканскую партию, лидеры которой обеспечили прохождение законопроекта через Палату представителей и Сенат на уходящей неделе.

Накануне, как сообщала Русская служба BBC, палата представителей США окончательно приняла "Большой прекрасный закон" Дональда Трампа. До этого конгрессмены проводили по этому закону долгие дебаты, а накануне его принял Сенат.

Сообщалось, что у законопроекта много критиков в разных частях политического спектра. Слева его критикуют за сокращение расходов на социальные программы для наиболее нуждающихся категорий американцев, например Medicaid (финансирует медицинскую помощь для неимущих) и продовольственное пособие, известное как food stamps; справа — за раздутые расходы, сильно увеличивающие госдолг США.

Мы также писали, что ранее Маск заявил, что создаст новую политическую партию, если "большой прекрасный законопроект" Трампа будет принят. Кроме того, шесть нобелевских лауреатов по экономике написали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность предлагаемыми мерами.

После этого сообщалось, что Дональд Трамп и Илон Маск вновь поругались из-за нового законопроекта о расходах - ранее бизнесмен критиковал его, что послужило причиной их прошлой ссоры.