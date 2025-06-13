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Израиль закрыл посольства и консульства по всему миру после атак на Иран

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Флаг Израиля
Флаг Израиля. Иллюстративное фото: David Silverman / Getty Images

МИД Израиля выпустило инструкции для израильтян и израильских посольств по всему миру в связи с военными ударами по Ирану, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

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В сообщении указано, что с этого момента все дипломатические миссии Израиля по всему миру будут прекращены.

"Израильские миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги предоставляться не будут", - говорится в заявлении

Министерство также рекомендует всем израильтянам за рубежом заполнить анкету, чтобы предоставить министерству обновленную информацию о своем местонахождении и ситуации.

Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон. Также в ЦАХАЛ заявили об уничтожении командования ВВС Корпуса стражей исламской революции, в том числе командующего Али Хаджизаде.

Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев". А Дональд Трамп призвал Иран подписать ядерную сделку, пока "не стало слишком поздно".

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255304-izrail-zakryl-svoi-posolstva-i-konsulstva-po-vsemu-miru-posle-atak-na-iran/