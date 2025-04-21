Святая месса и цитаты Абая: каким был единственный визит Папы Римского Франциска в Казахстан

Сегодня стала известна трагичная новость о кончине Папы Римского Франциска. В 2022 году понтифик посетил Казахстан и провел святую мессу, корреспонденты NUR.KZ решили вспомнить, как это было.

Франциск прибыл в Астану 13 сентября 2022 года - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского в международном аэропорту столицы. В Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и глава католической церкви провели краткую беседу.

Глава государства назвал визит Папы Римского событием исторической важности.

Токаев приветствовал высокого гостя и поблагодарил его за принятие приглашения участвовать в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский. Фото: Акорда

В Астане Франциск встретился с представителями власти, гражданского общества и с дипломатическим корпусом в Центральном концертном зале "Казахстан". В ходе своей речи Папа Римский подчеркнул, что наш мир срочно нуждается в диалоге, единстве и гармонии.

"Гармония. Ее в этой стране прекрасно символизирует традиционный и типичный музыкальный инструмент, с которым я уже познакомился, - домбра. Она представляет собой культурный символ Казахстана, а также является одним из его самых важных символов", - отметил понтифик.

Вокруг домбры Франциск построил свое выступление. Говоря о домбре, Папа Римский отметил, что на ней играют, защипывая две струны. Также и Казахстан, как отметил он, характеризует способность двигаться вперед, создавая гармонию между "двумя параллельными струнами": суровые морозы зимой, жаркое лето; традиция и прогресс, которые символизирует встреча старинных городов с новыми современными, как например, его столица. Завершая свою речь, глава католической церкви поблагодарил всех на казахском языке.

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Папой Римским подчеркнул, что он посетил Казахстан в переломный момент истории человечества.

"Вы прибыли в Казахстан в переломный момент истории человечества. Полагаю, что настало время представителям разных культур и религий проявить мудрость и энергию для того, чтобы объединить людей во имя мира, социальной гармонии и взаимной поддержки", - заявил тогда президент.

14 сентября Папа Римский Франциск выступил на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий и процитировал Абая Кунанбаева.

Папа Римский Франциск. Фото: Акорда

"Абай напоминает: начало человечности - любовь и справедливость. Это венец творения всевышнего. Ни в коем случае нельзя оправдывать насилие. Не допустим, чтобы мирное наше существование в своих корыстных целях потеряло священную цель. Священное не должно служить опорой власти, а власть не должна опираться на священное", - заявил понтифик.

В тот же день Папа Римский провел святую мессу - на территории Международного выставочного комплекса EXPO собрались жители и гости столицы.

Перед началом мессы папа Римский Франциск проехал между рядами и поприветствовал присутствующих.

Фото: NUR.KZ/ Алена Бутенко

Паломники из разных стран и разных национальностей читали молитву вместе с понтификом более часа.

После чего Святого Отца поблагодарили за проведенную мессу, попросив его дать благословение Казахстану. В ответ понтифик подарил Чашу святой мессы для Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск. Фото: t.me/bort_01

В память о пребывании на гостеприимной казахской земле глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому Франциску домбру. А после лично проводил Франциска в аэропорту.

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск. Фото: t.me/bort_01

Напомним, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Также сообщалось, что кардинал Джанфранко Равази, бывший министр культуры Ватикана, заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.