Токаев встретил Папу Римского в аэропорту Нур-Султана

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту столицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

В ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран, затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и глава католической церкви провели краткую беседу.

По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находился Папа Римский Франциск, приземлился в Нур-Султане.

Завтра, 14 сентября, в Нур-Султане Папа Франциск проведет двухчасовую мессу, участие в которой примет более 3 тыс. паломников.

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский. Фото: t.me/bort_01

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987565-tokaev-vstretil-papu-rimskogo-v-aeroportu-nur-sultana/