Токаев – Папе Римскому: Вы прибыли в Казахстан в переломный момент истории человечества

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск провели встречу с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

После проведения переговоров президент Казахстана и Папа Римский провели совместную встречу с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса в центральном концертном зале "Казахстан".

Открывая мероприятие, глава нашего государства подчеркнул историческую значимость сегодняшнего дня.

"Папа Римский Франциск впервые совершает апостольский визит в Казахстан. В этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом. Ваш визит совпал с этой знаменательной датой. Мы придаем особое значение этому событию, поскольку сегодняшняя встреча призвана вывести наше сотрудничество в различных сферах на новый уровень", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал неустанные и самоотверженные усилия Понтифика во благо человечества.

"Вы прибыли в Казахстан в переломный момент истории человечества. Полагаю, что настало время представителям разных культур и религий проявить мудрость и энергию для того, чтобы объединить людей во имя мира, социальной гармонии и взаимной поддержки", – заявил глава государства.

Лидер Казахстана отметил, что за 30 лет Независимости наша страна сформировала собственную модель межэтнического и межрелигиозного согласия, основанную на принципе "единство в многообразии".

"Сегодня Казахстан является родным домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии. Христиане наряду с другими верующими вносят большой вклад в построение Справедливого Казахстана, где царит атмосфера терпимости и взаимоуважения", – подчеркнул президент.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что составным элементов усилий Казахстана, направленных на обеспечение гармонии и диалога в мире, является проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий.

"С момента своего первого созыва в 2003 году Съезд служит хорошим примером объединения людей в единое целое, несмотря на их различия. Твердо убежден, что только диалог, человеческое братство и уважение сделают возможными мирное сосуществование и терпимость. В этом ключе высоко оцениваю глубокую вовлеченность и бесценную поддержку Святым Престолом работы Съезда", – сказал глава государства.

Резюмируя, президент выразил уверенность в том, что личное участие Главы католической церкви в предстоящем Съезде обеспечит его большой успех и вселит радость и счастье в сердца католиков по всему миру.

Напомним, сегодня Папа Римский Франциск прилетел в Нур-Султан. Глава государства лично встретил почетного гостя. Касым-Жомарт Токаев выразил ему благодарность за приезд в Казахстан, в свою очередь Папа Римский обратился к представителям власти Казахстана, дипломатического корпуса, а также к гражданскому обществу страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987594-tokaev-pape-rimskomu-vy-pribyli-v-kazahstan-v-perelomnyy-moment-istorii-chelovechestva/