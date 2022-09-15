Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск. Фото: t.me/bort_01

После завершения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев лично проводил Папу Римского Франциска в аэропорту нашей столицы, сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

14 и 15 сентября в Нур-Султане проходил VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В столицу Казахстана прибыли представители различных конфессий, в том числе и Папа Римский Франциск.

Подводя итоги двухдневного мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на протяжении этих дней в центре конструктивного диалога разных культур была казахская земля. Здесь под одной крышей собрались авторитетные лидеры духовенства со всего мира.

В память о пребывании на гостеприимной казахской земле глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому домбру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988005-tokaev-lichno-provodil-papu-rimskogo-frantsiska-v-aeroportu-nur-sultana/