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Почему Казахстан не вводит ответные пошлины для США, объяснили в Минторговли

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова сообщила, что Казахстан отправит делегацию в США для консультаций по импортным пошлинам, передает сайт телеканала КТК.

По словам Кушуковой, сейчас правительство только прорабатывает этот вопрос. Напомню, новая американская тарифная политика затрагивает около 5% казахстанского экспорта. Размер пошлин, введенных на него Трампом, составляет 27%. Из-за этого наша страна может терять больше 90 миллионов долларов в год.

Однако вводить ответные пошлины Казахстан не планирует. И вот почему.

"Изменение ставок импортных таможенных пошлин Казахстаном в одностороннем порядке невозможно в связи с тем, что мы являемся членами Евразийского союза и у нас действуют общие обязательства. Применяется единый таможенный тариф на пять государств.

То есть если какие-то пошлины будут изменяться на импортные товары, то только решением пятерки. Но на сегодняшний день такой вопрос даже не рассматривается", - сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова.

Источник: КТК

Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2236872-pochemu-kazahstan-ne-vvodit-otvetnye-poshliny-dlya-ssha-obyasnili-v-mintorgovli/